عطل مفاجئ يضرب انستغرام

2020/09/17 | 22:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

تعاني خدمة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو إنستاجرام الآن من انقطاع يعاني منه مستخدمون في جميع أنحاء العالم، وذلك وفق ما أفاد مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع Downdetector.com – المتخصص في رصد انقطاع الخدمة عن المواقع – فإن خدمة إنستاجرام توقف عن العمل منذ نحو ساعة من الآن، والآن بلغ عدد المستخدمين الذي أبلغوا عن انقطاع الخدمة أكثر من 75 ألف مستخدم.

وبحسب الموقع، فإن 76 في المئة من البلاغات تتعلق بعدم التمكن من الوصول إلى صفحة (آخر الأخبار) في إنستاجرام، في حين أن نسبة البلاغات المتعلقة بموقع الويب فقد بلغت 15 في المئة، وهناك 8 في المئة من المستخدمين لم يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى الخدمة.

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