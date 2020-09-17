عدّاد الجائحة.. الفيروس الفتاك يُخلّف أكثر من 8300 ضحية في العراق

2020/09/17 | 22:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة الإصابات إلى أكثر من 307 آلاف (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الخميس، إلى أكثر من 307 آلاف حالة، بعد تسجيل آلاف الإصابات الجديدة بالفيروس.

سجل العراق أكثر 4300 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 17 أيلول/سبتمبر، وتضمن تسجيل ​4326 إصابة جديدة و84 حالة وفاة.

كما أشار الموقف، إلى تسجيل 3859 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أثر من 78%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج نحو 58 ألفًا شخصًا، 586 منهم تحت العناية المركزة.

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