وزير الصحة يوجه بإنشاء مستشفى في محافظة ديالى

2020/09/17 | 22:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الخميس، بإنشاء مستشفى بواقع 55 سريراً في محافظة ديالى.



وذكرت وزارة الصحة والبيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 أيلول 2020)، إن "وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي وجه بإنشاء مستشفى سريع الانجاز واطئ التكلفة بواقع (٥٥) سريرا وبمواصفات عالية المستوى في قضاء الخالص بمحافظة ديالى مجهز باحدث الاجهزة الطبية".

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