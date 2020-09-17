مصادر لرويترز: ترامب سيوقع أمرا يعاقب من يخرق حظر الأسلحة على إيران

2020/09/17 | 22:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يخطط لإصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات أميركية على أي شخص يخرق حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران، وفقا لما نقلت رويترز.

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