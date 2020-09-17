2020/09/17 | 22:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الخميس، إقامة مباريات دولية في كانون الثاني2022، .وقال الفيفا في بيان: إن الموعد الجديد للمباريات صادق عليه مجلس الفيفا، اليوم.وينطبق ذلك على كافة القارات باستثناء أوروبا، وستقام من 24 كانون الثاني وحتى الأول من شباط 2022، وهذا يعني أن الأندية الأوروبية ستكون ملزمة بالسماح للاعبيها بالمشاركة في هذه المباريات.ووافق الفيفا أيضا على إقامة الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) بين العاشر من تموز وحتى الأول من أب من العام المقبل، وإقامة كأس الأمم الإفريقية المؤجلة من عام 2021 في كانون الثاني2022.وبصرف النظر عن مباريات دوري الأمم الأوروبية التي أقيمت هذا الشهر، توقفت المباريات الدولية منذ اذار الماضي بسبب جائحة كورونا التي تسببت في تعطيل كبير لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.وتأجلت ست جولات من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، بينما لن تبدأ تصفيات أمريكا الجنوبية، التي كان من المقرر أن تنطلق في اذار الماضي، حتى تشرين الاول على أقل تقدير.ولن تبدأ تصفيات الكونكاكاف، التي كان من المقرر أن تنطلق هذا الشهر، حتى اذار المقبل، على الرغم من تعديل التصفيات، إلا أنه لا يزال يمكن للمنتخبات خوض 18 مباراة للوصول إلى نهائيات قطر./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفيفا : مواعيد جديدة للمباريات الدولية في تصفيات كأس العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفيفا : مواعيد جديدة للمباريات الدولية في تصفيات كأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).