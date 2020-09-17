عقب اعتقال مالك شركة 'كي كارد.. المالية تصدر بيانا حول آلية تسليم المبالغ

2020/09/17 | 22:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 50 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة المالية، الخميس، استمرار عمليات دفع المبالغ المالية لجميع مستحقيها عبر بطاقات الدفع الالكترونية، مؤكدة ان اي اجراءات تحقيقية او قضائية تطال افرادا مرتبطين بشركات مزودة لبطاقات الدفع لن تؤثر على استلام المستحقين لاموالهم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (17 ايلول 2020)، ان "وزارة المالية تؤكد للمواطنين الكرام استمرار عمليات دفع المبالغ المالية لجميع مستحقيها عبر بطاقات الدفع الالكترونية بمختلف انواعها".

واضافت، ان "اي اجراءات تحقيقية او قضائية تطال افرادا مرتبطين بشركات مزودة لبطاقات الدفع لن تؤثر على الاطلاق على عملية استلام المستحقين لاموالهم وبالطريقة المعتادة ومن دون اي تأخير".

واوضحت، ان "وزارة المالية تغتنم هذه الفرصة لتؤكد ايضا على ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تهدف الى فرض سيادة القانون والنظام، بالشكل الذي يوفر بيئة عمل عادلة ومريحة ونزيهة، ويحفظ حقوق المستثمرين المحليين والاجانب، وفقا للقانون".

وكان مصدر مطلع قد اعلن في وقت سابق، إعتقال، مدير ومالك شركة "كي كارد" بهاء عبدالحسين من قبل قوة امنية اثناء محاولتة الهرب الى خارج البلاد عبر مطار بغداد الدولي.





ا.ح

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