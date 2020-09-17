2020/09/17 | 23:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان/ مازالت الأزمة مشتعلة بين المطرب بهاء سلطان ، والمنتج محروس ، بعد فسخ التعاقد بينهما ، على إثر حكم قضائى أنهى الخلافات الفنية بينهما.ورغم ذلك يستمر محروس فى محاربة سلطان ، بكافة الوسائل الممكنة ، حيث كتب المطرب بهاء سلطان عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قبل قليل:محاولات مستمرة من جانب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصر محروس يحذف فيديوهات بهاء سلطان من على الفيس بوك.. والجمهور: صوتك محفور جوانا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصر محروس يحذف فيديوهات بهاء سلطان من على الفيس بوك.. والجمهور: صوتك محفور جوانا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).