بالصور: معركة “دامية” بين رجلين وذئب اختطف طفلًا بعمر 8 أشهر غرب العراق

2020/09/17 | 23:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

هاجم ذئب مفترس منزل طفل يبلغ من العمر 8 أشهر، وقام بسحبه من رأسه والخروج نحو الوادي في إحدى قرى محافظة الرقة السورية، إلا أن شابين من أهالي القرية طاردا الذئب، وتمكّنا من إنقاذ الطفل بعد معركة دامية.

الطفل الذي يُدعى «عبدالسلام الحسين» كان محظوظاً، بوجود الشابين «خزام حمادي» و«أنس ياسين»، بالقرب من المنزل، وأدت المعركة الشرسة إلى إصابة الشابين ببعض الجروح، وكذلك أصيب الطفل بجرح قاطع ونازف على خده.

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