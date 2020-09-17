قادماً من بروكسل.. وزير الخارجية يصل الى باريس

2020/09/17 | 23:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم وزارة الخارجية

د.أحمدالصحاف:

وصل وزير الخارجيّة فؤاد حسين على رأس وفد رفيع المُستوى إلى العاصمة الفرنسيّة باريس.



وتمثل المحطة الثالثة للجولة الأوروبيّة التي يقوم بها السيّد الوزير؛ لبحث علاقات العراق مع الجانب الأوروبيّ، وآفاق تحقيق التعاون البنّاء بما يخدم تطلّعات ومصالح الجانبين.





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