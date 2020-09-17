العراق يكشف نسبة إلتزام الدول النفطية في اتفاق خفض الانتاج لشهر آب

2020/09/17 | 23:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النفط حرص الدول المنتجة من داخل "أوبك" والمنتجين المتحالفين معها من خارح المنظمة على الالتزام باتفاق خفض الانتاج ، والعمل على تحقيق هدف الاستقرار والتوازن في الاسواق النفطية العالمية ، وصولاً للاهداف المخطط لها في ظل التحديات التي تواجه السوق النفطية جراء أنتشار فايروس كورونا "كوفيد 19" .وقال وزير النفط أحسان عبد الجبار أسماعيل بعد أختتام الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الوزارية لمراقبة الانتاج عبر الدائرة الالكترونية أن اللجنة الوزارية قد رحبت بالتزام الدول المنتجة من أوبك ومن المتحالفين معها ومن ضمنها المكسيك بإتفاق خفض الانتاج ، حيث بلغت نسبة الالتزام للشهر الماضي أب – أغسطس بحسب المصادر الثانوية المستقلة (102%) وهي نسبة جيدة تؤثر أيجاباً على واقع السوق النفطية ، وأشار وزير النفط الى تأكيد الاجتماع على المنتجين بالالتزام الكامل بالاتفاق وفق النسب المعلن عنها ، كذلك تعويض الكميات غير المخفضة للفترة الماضية .من جانبه قال مدير عام شركة تسويق النفط علاء الياسري أن اجتماع اليوم عقد بحضور وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة الروسي الكسندرنوفاك ، حيث تم استعراض التقرير الشهري الذي أعدته اللجنة الفنية المشتركة، حيث تم خلاله مناقشة التطورات في السوق النفطي للفترة التي اعقبت الاجتماع السابق الذي أنعقد بتاريخ ١٩أب الماضي ، كذلك مناقشة التوقعات لفترة الربع الاخير للعام الحالي ٢٠٢٠، كذلك تم استعراض معدلات الإنتاج لشهر أب الماضي للدول المنتجة الأعضاء والمتحالفين معها من خارج "أوبك" ، واضاف الياسري أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري خلال الفترة من 15-19 تشرين الاول – أكتوبر القادم .

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