يوفنتوس يعلن إنهاء عقد مهاجمه هيغواين بشكل ودي

2020/09/17 | 23:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، الخميس، إنهاء عقد مهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين بشكل ودي بين النادي واللاعب.



وقال يوفنتوس عبر موقعه الرسمي، (17 ايلول 2020)، "الكثير من المعارك واجهناها معا، الكثير من الأهداف حققناها معا، الآن ننفصل عن بعضنا ويمضي كل طرف في طريقه الخاص به".

وأضاف النادي الإيطالي: "هيغواين بعد أن توج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة على التوالي، سيرحل عن النادي ويخلع القمص الأبيض والأسود رسميا".

وكانت تقارير صحفية عديدة رجحت قرب انتقال المهاجم الأرجنتيني إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه النجم الدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام.

وانضم هيغواين إلى يوفنتوس قادما من نابولي في صيف عام 2016، حيث حقق مع الفريق لقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات، كما أنه وصل مع النادي الإيطالي إلى المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا عام 2017.

وشارك هيغواين، الذي سبق له اللعب لأندية ريفر بليت الأرجنتيني وريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي، في 148 مباراة مع يوفنتوس مسجلا 66 هدفا.

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