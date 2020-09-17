سلاح جوي جديد ينضم إلى حاملات الطائرات الأميركية

2020/09/17 | 23:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويأتي ذلك ضمن استراتيجية التحديث الجديدة والتي تعطي الأولوية للمركبات غير المأهولة تحت سطح البحر وفوقه، والشبكات التي تربط الأساطيل البحرية، وزيادة التكامل بين الأسلحة وسلاح غواصات أكبر.

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