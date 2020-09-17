اتحاد معلمي كوردستان يبدي قلقا 'بالغا' من مصير الرواتب في الاقليم

2020/09/17 | 23:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد رئيس اتحاد معلمي كوردستان عبدالواحد محمد، الخميس، قلق الكوادر التربوية من اعتماد آلية التعليم الالكتروني في الاقليم، عازيا السبب إلى التخوف من تجاهل التربية في قضية الرواتب.





وأضاف محمد في مؤتمر صحفي، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (17 ايلول 2020)، أن "ايقاف العملية التعليمية في نهاية شهر شباط من العام الماضي كانت له تداعيات سيئة"، مستدركا أن "من المقرر أن يتم استئناف العملية الآن".

واضاف، أن "الاتحاد كان له مشروع قدمه إلى وزارتي التعليم العالي والتربية"، لافتا إلى إن "قرار استئناف الدوام صدر حيث كان جزء من مطالبنا يتمثل أن يكون الدوام داخل الفصول الدراسية وليس بالشكل الالكتروني لانه سيتسبب بتجاهل التربية".

وبشأن الرواتب أكد رئيس اتحاد معلمي كردستان، أن "الكوادر التربوية قلقة من تأخر رواتبهم، وقد مر لحد الان 36 يوما على توزيع آخر راتب لشهر اذار الماضي، ولا نعلم متى سيتم توزيع الرواتب الجديدة".

ولفت إلى أن "هذا الامر يثير قلق المعلمين والمدرسين"، محذرا من "مشكلات كبيرة في العملية التربوية والتعليمية في الاقليم حال عدم تامين الرواتب".

ا.ح

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