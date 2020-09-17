فيديو.. أحمد العوضي يكشف لأول مرة تفاصيل زواجه بالفنانة ياسمين عبد العزيز

2020/09/17 | 23:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان/ كشف الفنان أحمد العوضي كواليس بداية قصة الحب التي جمعته بالفنانة ياسمين عبد العزيز وتفاصيل زواجهما لأول مرة فى أول لقاء تليفزيونى له بعد الزواج.وقال “العوضي” خلا برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي علي قناة “سي بي سي”: إنه كان حريصًا على العمل مع الفنانة ياسمين عبد العزيز لأول […]

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