تكريم فريق الشرطة وشهد يكشف مصير قاسم في البطولة والاستعداد للاستقلال

2020/09/17 | 23:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرب فريق الشرطة عبد الغني شهد:نشوة الفوز على أهلي جدة السعودي عامل معنوي للاعبي الشرطة لكن يجب ان لا يؤثر عليهم في المباراة المقبلة امام الاستقلال الايراني الأحد المقبل في تصفيات المجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيانحتاج الى فوز أمام الاستقلال لان التعادل يدخلنا في حسابات نحن بغنى عنهاوابرز المتفائلين يتوقع الخسارة القاسية ووفق رؤية فنية ومنطقية يمكن التكهن بالنتائج على حساب الشرطة لابتعاده عن المنافسات مقارنة بخوض الاهلي 8 مباريات في الدوري السعوديوحتى دخولنا في التدريبات كان فيه مجازفة بسبب جائحة كورونا وكل هذه الظروف وبفضل اللاعبين قدموا اداء عالي جدا وبتركيز ذهني والان الفوز غطى على المباراة الأولى مع الاهليويجب ان نكون واقعيين وان نركز امام مباراة الاستقلال ونبذل كل ما لدينا ومساعدة اللاعبين خططيا وان نصل بها الى التأهل الى دور الـ 16 في دوري الابطالوتكافئ الفرص غير موجود وفريق الاستقلال لم يلعب اي مباراة بعكس الشرطة سيلعب 3 مباريات في 6 ايام ولا نقول ان هذه خارج الحسابات وواجهنا الاهلي وهو فريق ليس بالسهل وعلينا اعداد العدة لمباراة الاستقلال الايراني رئيس نادي الشرطة اجتمع باللاعبين وتم تكريم الفريق على الفوز امام الاهليواللاعب محمد قاسم وصلنا تقرير بحالته بعد اصابته في المباراة وهو شارك في مباراة اليوم كونه جاهز الاصابة العضلة الخلفية بسبب اللعب والاندفاع وأصبح خارج الحسابات وغداً سيخضع للفحص الطبي والاصابة واردة في كل الاوقات وكان المهم سلامته ولم نكن نشركه في المباراة لولا التقرير من جهة طبية رصينة وو لاعب مميز ونتوسم به خيرا في النادي والمنتخبات الوطنيةلدينا ثقة بلاعبينا كمنظومة في الحالة الدفاعية والهجومية وقوة الفريق بالمجموعة وليس بالافراد ومحمد قاسم كان للحل الفردي لمهاراته الفنية وتنفيذ الكرات الثابتة واستقبالها هو عامل عملنا عليه في الجهاز الفني والكرات الثابتة حلول مهمة لحسم المباريات أمام الخصم وتفوقنا بذلك حتى الآن

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