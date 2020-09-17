وزارة أميركية توضح التباسا حول حظر تطبيق

2020/09/17 | 23:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام أميركية إن الحظر الوشيك على تطبيق "وي تشات" لن يستهدف أولئك الذين يستخدمون التطبيق للتواصل، وفقا لمعلومات صدرت عن المحكمة، الأربعاء.

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