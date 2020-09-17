وزير الصحة: الوزارة نجحت في زيادة حالات الشفاء من كورونا الى أكثر من 78%

2020/09/17 | 23:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد

أكد وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الخميس، ان الوزارة نجحت في زيادة حالات الشفاء من فيروس كورونا الى أكثر من 78%.

وذكرت وزارة الصحة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الصحة عقد اجتماعاً مع رئيس واعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية لمناقشة وبحث مستجدات الواقع الصحي في العراق ومواجهة جائحة كورونا، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المهمة منها دعم ملاكات وزارة الصحة بكافة عناوينها وتسهيل اجراءات الصحة في وزارة المالية وتعزيز الرصيد الدوائي والاجهزة الطبية والمختبرية والمسوحات اللازمة لمواجهة الجائحة في بغداد وعموم المحافظات وتامين الدعم اللازم لتوفير اللقاحات الامنة والمعتمدة عالميا ودعم مرضى الثلاسيميا و السرطان".

واضاف البيان، "كما تطرق الاجتماع الى دور الاعلام الصحي الفاعل وتعاون وسائل الاعلام ببث التوعية الصحية ومواجهة الشائعات والحفاظ على الامن الصحي للبلد باخذ المعلومة من مصدرها الرسمي والموثوق في وزارة الصحة ".

وبين التميمي، بحسب البيان، "اهم اجراءات الوزارة والتحديات التي تواجهها في هذه الازمة التي يمر بها العالم اجمع ونجاح وزارة الصحة في زيادة حالات الشفاء الى اكثر من ٧٨ ٪وتقليل نسب الوفيات الى ٢٪ ومناقشة الاجراءات اللاحقة والمقبلة".

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