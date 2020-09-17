بحكم قضائي.. اسم ميسي يصبح 'علامة تجارية'

2020/09/17 | 23:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قرر القضاء الأوروبي، الخميس، منح نجم فريق برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الحق في تحويل اسمه لعلامة تجارية، بعد معركة قضائية دامت تسع سنوات ضد شركة إسبانية تحمل اسما مشابها.

ورفضت محكمة العدل الاوروبية، دعوى استئناف تقدمت بها كل من شركة دراجات إسبانية تدعى "ماسي"، ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية.

وأكدت المحكمة أن ميسي يمكنه أن يسجل اسمه كعلامة تجارية، في تأييد لحكم سابق صدر عن المحكمة العامة في 2018.

ووجد القضاة أن شهرة ميسي كلاعب كرة معروف في جميع أنحاء العالم تجعل من غير المرجح أن يختلط اسمه مع علامة تجارية إسبانية لها اسم مشابه، "ماسي".

وبهذا القرار فقد أيدت المحكمة حكما قضت به المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي عام 2018 بأن شهرة اللاعب الأرجنتيني لا يدانيها التباس.

وكان ميسي قد حاول تسجيل علامة تجارية على مستوى الاتحاد الأوروبي لشعار يتكون من اسمه منذ عام 2011.

ا.ح

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