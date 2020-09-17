متنبىء جوي يتحدث عن انخفاض في درجات الحرارة ويحدد الموعد

2020/09/17 | 23:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتاال ميديا ان ار تي

تشير توقعات الطقس، الخميس، الى انخفاض درجات الحرارة في الاسبوع الاخير من الشهر الحالي.

وذكر المتنبىء الجوي صادق عطية على حسابه في فيسبوك، اليوم (17 ايلول 2020)، انه " لاتوجد تطورات مهمه في حالة الطقس للايام القليلة المقبلة وننتظر انخفاض درجات الحرارة في الاسبوع الاخير من الشهر الحالي".

واضاف، ان "الرياح في كافة المدن مابين شمالية غربية وساكنة احيانا نهار يوم الجمعة، وتستقر على الاتجاه الشمالي الغربي تدريجيا خلال ساعات نهار، يوم السبت".

واوضح، ان الرياح "تستمر على اتجاهها الشمالي ايضا يوم الاحد والاثنين مع نشاط ملحوظ (مثيرا للغبار) في ذي قار وواسط والسماوة وغرب البصرة".

وتابع، ان "الاتجاه الشمالي هذا يقلل من الشعور بالحرارة رغم عدم انخفاض درجات الحرارة" .

ا.ح

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