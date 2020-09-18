{الفرات نيوز} تكشف مبالغ تكريم لاعبي الشرطة

2020/09/18 | 00:15 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} كشف مصدر رياضي، الخميس، عن مبالغ تكريم لاعبي نادي الشرطة.





وذكر المصدر {للفرات نيوز} عن" تكريم لاعبي الشرطة بـ400 دولار لكل لاعب بعد الفوز على أهلي جدة السعودي واستحقاقات اللاعبين في معسكر مصر".





واضاف ان" التكريم الاول بعد الخسارة مع الاهلي كان 200 دولار لكل لاعب"، مشيرا الى ان" ادارة النادي وعدت بتكريم اكبر للاعبين في حال الفوز على الاستقلال الايراني يوم الاحد المقبل".

وفاز الشرطة على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، التي أقيمت على استاد خليفة في الدوحة، حيث تستضيف قطر منافسات البطولة الآسيوية.

وفاء الفتلاوي

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