تفجير جنوب بغداد.. وفصيل مسلح يتبنى عمليتين ضد القوات الأمريكية

2020/09/18 | 00:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتعرض رتل يحمل معدات للقوات الأمريكية، الخميس، إلى هجوم بعبوة ناسفة، جنوب العاصمة بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، 17 أيلول/سبتمبر، أن "رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، مساء اليوم إلى انفجار عبوة ناسفة، على الطريق السريع في منطقة المسيب بمحافظة بابل".

وأضاف البيان، أن الهجوم "لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية، وقد واصل الرتل حركته نحو وجتهته التي يقصدها".

فيما قالت وسائل إعلام على صلة بالفصائل المسلحة، إن الهجوم هو الثالث خلال ساعات، وتحدثت عن تفجيرين استهدفا "رتلين عسكريين للقوات الأمريكية، في منطقتي اللطيفية و أبوغريب، أسفرا عن تدمير شامل لمحتويات الرتل والعجلات".

ونشرت المجاميع ذاتها، بيانًا لفصيل يدعى "قاصم الجبارين"، يتبنى فيه عمليتي اللطيفية وأبو غريب.

وكّثفت الفصائل المسلحة، مؤخرًا، من هجماتها ضد أرتال تحمل معدات للقوات الأمريكية في العراق، قادمة من جنوب البلاد، فيما أعلنت السلطات الأمنية، مطلع أيلول/سبتمبر، اعتقال شخصين يشتبه بصلتهم بالهجمات، لكنها لم تكشف عن نتائج التحقيق معهما حتى الآن.

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