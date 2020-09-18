وزير الصحة: نسب الوفيات بسبب كورونا في العراق 2 في المئة

2020/09/18 | 00:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قدم وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الخميس، عرضاً مفصلاً بشأن مواجهة فيروس كورونا، إلى لجنة الصحة النيابية. وذكر بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (17 ايلول 2020)، أن "الوزير قدم عرضا مفصلا عن خطة الوزارة واجراءاتها للارتقاء بالخدمات الصحية ومواجهة جائحة كورونا".

وأضاف، "وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المهمة منها دعم ملاكات وزارة الصحة بكافة عناوينها وتسهيل اجراءات الصحة في وزارة المالية، وتعزيز الرصيد الدوائي والاجهزة الطبية والمختبرية والمسوحات اللازمة لمواجهة الجائحة في بغداد وعموم المحافظات، وتأمين الدعم اللازم لتوفير اللقاحات الآمنة والمعتمدة عالميا ودعم مرضى الثلاسيميا و السرطان".

ولفت إلى أن "الاجتماع تطرق الى دور الاعلام الصحي الفاعل وتعاون وسائل الاعلام ببث التوعية الصحية ومواجهة الشائعات والحفاظ على الامن الصحي للبلد باخذ المعلومة من مصدرها الرسمي والموثوق في وزارة الصحة".

وأشاد رئيس لجنة الصحة والبيئة "بجهود إعلام وزارة الصحة ودوره الفاعل في نقل مستجدات الواقع الصحي واحصائيات الموقف الوبائي بشكل يومي فضلا عّن الدور التوعوي والتثقيفي عبر منصات الوزارة الرسمية".

وبين وزير الصحة وفقا للبيان، "أهم إجراءات الوزارة والتحديات التي تواجهها في هذه الازمة التي يمر بها العالم اجمع ونجاح وزارة الصحة في زيادة حالات الشفاء الى اكثر من ٧٨% وتقليل نسب الوفيات الى ٢% ومناقشة الاجراءات اللاحقة والمقبلة".

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