وسط التطبيع مع إسرائيل.. مسؤول أميركي يتحدث عن ضرورة حل الأزمة الخليجية

2020/09/18 | 00:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الخليج، تيموثي ليندركينغ، على أهمية الوحدة الخليجية وحل النزاعات القائمة مع قطر، مشيرا إلى أن هذا يبقى هدف الولايات المتحدة، منذ يونيو 2017، عندما فرض الحصار على الدولة الخليجية.

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