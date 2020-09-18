تسليب مواطن 10 مليون دينار شرقي الموصل

2020/09/18 | 00:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد كشف مصدر في شرطة نينوى مساء الخميس ، ان مسلحين قاموا بتسليب مواطن مبلغا قدره عشرة ملايين دينار شرقي الموصل.

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