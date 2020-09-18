إحياء دير للتنمية المجتمعية

2020/09/18 | 00:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمياء راضي عالمة سياسية ودبلوماسية محترفة في جبال الأطلس المتوسط ​​بالمغرب بالقرب من مدينة أزرو، يأتي المسافرون للتنزه أو لمشاهدة قرود المكاك البربرية الشهيرة في غابة الأرز.وبالقرب من أزرو، تم بناء دير تومليلين الذي يقع في أعالي الجبال ويطلّ على الوديان الخضراء أسفله من قبل مجموعة من الرهبان الفرنسيين في عام 1952 لأنه […]

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