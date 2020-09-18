رئيس الوزراء الباكستاني يدعو إلى إخصاء المغتصبين ومتحرشي الأطفال

2020/09/18 | 00:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..دعا عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني إلى إخصاء المغتصبين ومتحرشي الأطفال بعد أن حظي موضوع الاغتصاب باهتمام كبير في باكستان.وقال خان في مقابلة تلفزيونية: “أعتقد أن المغتصب يجب أن يُشنق علناً.يجب أن يُشنق المغتصبون والمتحرشون بالأطفال علناً.أنت لا تعرف الإحصائيات الحقيقية أيضًا، لأنه لا يتم الإبلاغ عنها.النساء لا يبلغون عنها […]

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