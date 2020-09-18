العراق يشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى

2020/09/18 | 00:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أنضم العراق اليوم إلى بقية دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يحمل عنوان “سلامة العاملين الصحيين: أولوية لسلامة المرضى” ويركز على الترابط بين سلامة العاملين الصحيين وسلامة المرضى من خلال شعار “سلامة العاملين الصحيين ضمانة لسلامة المرضى”.و قال الممثل القطري لمنظمة الصحة العالمية في العراق في بيان اليوم أن موضوع […]

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