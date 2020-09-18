بالصور..عوائل شهداء تظاهرات ذي قار يعيدون فتح جسر الزيتون

2020/09/18 | 00:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/حيدر حسين المشرف/..اعاد متظاهرو ذي قار وعوائل شهداء احتجاجات تشرين ، عصر الخميس ، فتح جسر الشهداء ( الزيتون سابقا ) امام حركة العجلات والمارة بعد اغلاقه عقب مواجهات بين المحتجين وقوات الامن نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي ادت الى استشهاد عشرات المتظاهرين وجرح المئات .وحمل المشاركون في الافتتاح صور شهداء التظاهرات […]

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