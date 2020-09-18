بالفيديو.. مجموعة مسلحة تسطو على منزل في كركوك

2020/09/18 | 00:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سطت مجموعة مسلحة، على منزل في محافظة كركوك.وأظهر مقطع فيديو لكاميرات مراقبة قيام "مجموعة مسلحة تستقل عجلة مظللة تسطو على منزل أحد المواطنين بمنطقة طريق بغداد وسط كركوك".وذكرت مصادر أمنية ان المسلحين "سرقت مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من المنزل قبل ان تهرب الى جهة مجهولة".عمار المسعودي

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