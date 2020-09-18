مراجعات وأفكار - محمود يوسف بكير

2020/09/18 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_يوسف_بكير ‏ ‏"إني أؤمن بالحياة والناس وأجد نفسي ملزما باتباع مثلهم العليا ما دمت أعتقد انها الحق إذ النكوص عن هذا جبن وهروب، كما أجد نفسي ملزما بالثورة على مثلهم ما اعتقدت أنها باطل إذ النكوص عن هذا خيانة.



وهذا هو معنى الثورة الأبدية"‏كان هذا ما كتبه الروائي الكبير نجيب محفوظ في السكرية وهي واحدة من مجموعته القصصية الشهيرة باسم الثلاثية.



التقيته وأنا في الرابعة عشر من عمري حينما أخذني جارنا العجوز معه ل ......





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