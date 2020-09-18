عن أزمتنا وأجمل ما فينا - فكري آل هير

2020/09/18 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فكري_آل_هير حسناً..ماذا عن الكتابة الجادة؟!..لا أعرف إن كنت قد تخليت فعلاً عن جدِّيتي، أم لا، ولا أظن أني مهتم بالبحث في الأسباب التي ربما قد تدفعني الى ذلك؛ غير أن ثمة طارئ أثار في نفسي سؤالاً ثقيل الوطأة عن مدى الحاجة الى الوقوف إزاء كل ما هو واقع بالفعل ويستحق قدراً عالياً من الجدِّية؛ فمن نافل القول أننا نعيش مرحلة شديدة للغاية بكل ما فيها من الحروب والكوارث والمعاناة، وأن أكثر ما نفتقده هو ال ......





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