-طوبى لصانعي السلام- أريد مسيحًا يسعفني - جواد بولس

2020/09/18 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بولس "طوبى لصانعي السلام" - أريد مسيحًا يسعفنيشاهد العالم، مساء الثلاثاء المنصرم، حفل توقيع اتفاقيتي تطبيع العلاقات بين اسرائيل ودويلتي الامارات العربية المتحدة والبحرين، بتدبير ورعاية أمريكية كاملة وصمت داعم، أو همس خفي متواطىء، من قبل معظم حكام الدول العربية الاسلامية، وفي مقدمتها النظامان السعودي والمصري.يتبارى المعقبون والمحللون في كشف تاريخ العلاقات بين حكام هاتين الدويلتين وبين قادة اسرائ ......





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