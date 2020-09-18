2020/09/18 | 01:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ النجف الاشرف انفجار بالقرب من المعهد الامريكي بحي الغدير في النجف الاشرف “.

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