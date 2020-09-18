الصور الأولى لتفجير المعهد الأميركي للغة الإنكليزية وسط مدينة النجف

2020/09/18 | 01:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

سُمع دوي انفجار قوي في عدد من مناطق مركز محافظة النجف.



وقال مراسل "ناس" ليلة الخميس على الجمعة (18 أيلول 2020) إن "صوت انفجار قوي سُمع دويه في عدد من مناطق مركز محافظة النجف".

من جانبه، قال مصدر أمني لـ "ناس" إن "الإنفجار استهدف المعهد الأميركي لتعليم اللغة الإنكليزية في منطقة حي الغدير"، فيما لم تعلن أي من المصادر الأمنية حتى الآن تفاصيل عن الحادثة.

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