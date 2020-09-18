2020/09/18 | 01:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان تيدي يقع على بعد حوالي 575 ميلا، شمال شرق جزير الأنتيل الصغرى في البحر الكاريبي، حيث يحمل رياحا مستدامة وصلت سرعتها القصوى إلى 140 ميلا في الساعة.

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