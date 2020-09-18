انفجار صهريج وقود قرب المعهد الامريكي وسط النجف

2020/09/18 | 01:24 - المصدر: وكالة نينا

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النجف / نينا / انفجر صهريج وقود قرب المعهد الامريكي في حي الغدير وسط النجف ، مسببا اضرارا مادية ببناية المعهد دون وقوع اصابات بشرية ./ انتهى

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