العراق يؤكد موقفه الداعي لعودة سوريا إلى شغل مقعدها في الجامعة العربيّة

2020/09/18 | 01:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد العراق موقفه الداعي لعودة سوريا إلى شغل مقعدها في الجامعة العربيّة.وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه ان, رئيس الدائرة العربيّة وكالة في الوزارة أسامة الرفاعيّ التقى ماكسيم ليتفينوف القائم بأعمال السفارة الروسيّة وبحث الجانبان العلاقات الثنائيّة الستراتيجية بين بغداد وموسكو ".وبيّن الرفاعي: أنّ بين البلدين شراكة ستراتيجيّة، مُشِيداً بمواقف روسيا الداعمة للعراق في حربه على عصابات داعش الإرهابيّة ".كما ناقشا عدداً من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين، وجدّد الرفاعيّ الإعراب عن موقف العراق الداعي لعودة سوريا إلى شغل مقعدها في الجامعة العربيّة"./انتهى2

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