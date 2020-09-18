مسلحون يقومون بتسليب مواطن مبلغا قدره (10 )ملايين دينار شرقي الموصل

2020/09/18 | 01:24 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا اعلن مصدر في شرطة نينوى مساء ، ان مسلحين قاموا بتسليب مواطن مبلغا قدره عشرة ملايين دينار شرقي الموصل.وقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/"ان مسلحين قاموا بتسليب مواطن مبلغا قدره (عشرة ) ملايين دينار بالقرب من جامع (محمد طاهر زيناوه )ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة "./انتهى

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