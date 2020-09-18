العراق..عبوة تستهدف رتلاً للتحالف الامریکی في بابل

2020/09/18 | 01:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الخميس، بأن عبوة ناسفة استهدفت رتلاً لشركة متعاقدة مع التحالف الامريكي في بابل....

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