واشنطن تفرض عقوبات على 47 فردا وكيانا على صلة بإيران

2020/09/18 | 01:24 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو

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