( أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (99) الأعراف ) - أحمد صبحى منصور

2020/09/18 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور تعليقا على الاعتقال الثالث للكاتب الإسلامي رضا عبد الرحمن على أولا : معنى ( المكر ) 1 ـ بتعبير عصرنا هو ( التآمر ) .



2 ـ والله جل وعلا يستعمل أسلوب المشاكلة ، أي يأتي بوصف ما يفعله البشر ويأتي وصف الرد الالهى باللفظ الشبيه ، فمكر البشر يردُّ الله جل وعلا بمكر إلاهى ، كقوله جل وعلا : ( وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (50) النمل ) .3 ـ ويأتي مصطلح ( المك ......





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