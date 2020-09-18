الاستخبارات :ضبط وكرين لداعش والقبض على مطلوبين بالارهاب في كركوك

2020/09/18 | 01:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات :ضبط وكرين لداعش والقبض على مطلوبين بالارهاب بعملية استخباراتية في كركوك

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