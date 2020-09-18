تسجيل أكثر من 30 مليون إصابة بكورونا حول العالم

2020/09/18 | 01:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم رصد أكثر من 30 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد رسميا في كافة أرجاء العالم، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس الخميس عند الساعة 19,45 بتوقيت غرينتش استنادا إلى مصادر رسمية.

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