شرطة النجف : عبوة ناسفة استهدفت المعهد الامريكي لتدريس اللغة الانكليزية

2020/09/18 | 01:55 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ اعلنت قيادة شرطة النجف انها فتحت تحقيقا في استهداف المعهد الامريكي لتدريس اللغة الانكليزية ، والمعلومات الاولية تشير الى انفجار عبوة ناسفة ،ولاتوجد اضرار بشرية ./انتهى

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