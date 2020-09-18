إردوغان يندد بماكرون معتبرا أنه “عديم الكفاءة”

2020/09/18 | 01:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقرة-(أ ف ب) – وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه “عديم الكفاءة”، في تصعيد جديد للسجال الذي اتّخذ طابعا شخصيا بشكل متزايد بينهما.وتبادل إردوغان وماكرون الإهانات على مدى شهور بعدما اتّخذا مواقف متناقضة حيال عدة نزاعات بدءا من ليبيا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط ووصولا إلى خلاف تركيا […]

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