“مروان بابلو” حكاية مطرب مصري اعتزل الغناء بعد أن وصل أجره مليون جنيه

2020/09/18 | 02:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ عرف برائد الموسيقي ، وقدم أغانى راب ، حازت على إعجاب الجمهور ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وذاع صيته على مدار 3 سنوات.استطاع أن يجذب إليه جمهور “الأندر جرواند”، وحققت أغانيه صدى غير متوقع ، جعلته يتربع على عرش الأغانى “الراب”، حتى وصل أجره إلى مليون جنيه في الحفل الواحد […]

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