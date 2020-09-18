2020/09/18 | 02:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النجف- واع

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية في المحافظة فتحت تحقيقا حول استهداف المعهد الأمريكي لتدريس اللغة الانكليزية.

وقالت القيادة في بيانها المقتضب الذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن والمعلومات الأولية تشير إلى انفجار عبوة ناسفة ولا توجد خسائر بشرية بل مادية فقط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأجهزة الأمنية في النجف الأشرف تفتح تحقيقاً بشأن استهداف المعهد الأمريكي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأجهزة الأمنية في النجف الأشرف تفتح تحقيقاً بشأن استهداف المعهد الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).