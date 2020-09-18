بالفيديو .. ما خلفه الانفجار بالمعهد الامريكي لتعليم اللغة الانكليزية في النجف

2020/09/18 | 02:26 - المصدر: وكالة نينا

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النجف / نينا / اثار الدمار في المعهد الامريكي لتعليم اللغة الانكليزية في النجف الاشرف ، بعد استهدافه بعبوة ناسفة ، بحسب التحقيقات الاولية للاجهزة الامنية ./انتهى

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