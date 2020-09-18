2020/09/18 | 02:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتج نحو 150 شخصا أمام السفارة الفرنسية في بغداد، الخميس، اعتراضا على إعادة نشر صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية مطلع شهر سبتمبر الجاري رسوما كاريكاتورية تمثل النبي محمد بمناسبة بدء محاكمة شركاء للجهاديين اللذين ارتكبا في 2015 مجزرة بحق هيئة تحرير الأسبوعية الساخرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتجاجا على رسوم نشرتها "شارلي إيبدو".. تظاهرة أمام السفارة الفرنسية في بغداد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتجاجا على رسوم نشرتها "شارلي إيبدو".. تظاهرة أمام السفارة الفرنسية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).