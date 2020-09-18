"القيثارة" يكسر عقدة تاريخية ويعزز حظوظه في دوري أبطال آسيا

2020/09/18 | 03:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرعزز فريق الشرطة العراقي حظوظه في التأهل للدور ثمن النهائي، في دوري أبطال آسيا، عقب فوزه أمام أهلي جدة 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد خليفة الدولي.

وشهدت المباراة، التي أقيمت الخميس 17 أيلول/سبتمبر، أفضلية للشرطة الذي انتظر حتى الدقيقة 14 حينما تمكن مدافعه سعد ناطق من افتتاح التسجيل بعدما ارتقى لعرضية زميله علي فايز وحول الكرة برأسه لتستقر في شباك الحارس محمد العويس.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الأهلي ونجح لاعبه محمد المجحد بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 56 بعدما اخترق دفاع الشرطة بمجهود فردي وسدد الكرة قوية سكنت شباك الحارس أحمد باسل.

وفرض الشرطة الملقب بالقيثارة، سيطرته ووضحت رغبته بتسجيل الهدف الثاني وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه محمد جبّار الذي سدد كرةً قوية مرت بجانب مرمى الحارس محمد العويس.

وعند الدقيقة 65 تمكن لاعب الشرطة مازن فيّاض من تسجيل الهدف الثاني بعدما أكمل تمريرة زميله خضر علي في شباك الأهلي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشرطة إلى 4 نقاط ليبقى في المركز الثاني، وبقي الأهلي على رصيده السابق 6 نقاط ليبقى في الصدارة مع تبقي مباراة له ستكون أمام استقلال طهران الإيراني.

ولن تؤثر خسارة أهلي جدة على مسيرته حيث حجز مقعده في الدور ثمن النهائي بعد فوزه يوم الإثنين الماضي في مباراة الذهاب أمام الشرطة العراقي.

وكسر فريق الشرطة عقدته في دوري أبطال آسيا، بتحقيق فوزه الأول في تاريخ مشاركاته في البطولة بمسماها الجديد منذ 2004.

ولم يحقق الشرطة الفوز في مشاركاته في نسختين سابقتين عام 2004 و2005، حيث خسر 8 مباريات وتعادل في مباراتين، فيما لم ينجح الفريق بتحقيق الفوز بالنسخة الحالية بعد التعادل أمام الاستقلال الإيراني بهدف وخسر من الأهلي الإثنين الماضي بهدفين لهدف، قبل أن ينجح بتحقيق الفوز التاريخي الأول له مساء الخميس.

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